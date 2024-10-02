В Литве задержали двух украинцев по подозрению в перевозке нелегалов

В Паневежском и Кедайнском районах Литвы пограничники задержали двух граждан Украины, которых подозревают в попытках провезти в Западную Европу четырех гражданок Сомали за вознаграждение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отмечает Государственная пограничная служба Литвы, в минувшую субботу пограничники решили проверить в Паневежском районе автомобиль Ford Focus. Однако водитель не сбавил скорость, а попытался скрыться.

Затем он оставил машину и бросился бежать, но был пойман. Впоследствии выяснилось, что в машине находились иностранцы.

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По предварительным данным, это гражданки Сомали в возрасте 29-34 года, которые не имели при себе документов, дающих им право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне.

Однако женщины предоставили пограничникам удостоверения просителей убежища, выданные в сентябре этого года в Латвии. Они не имели права покидать Латвию, пока рассматриваются их документы.

Вечером того же дня в Кедайняйском районе Литвы задержали Renault Megane, которым управлял 48-летний гражданин Украины. Предполагают, что он сопровождал машину с нелегальными мигрантами.

По делу начато досудебное расследование. Водителям, которых отправили под арест на месяц, может грозить до шести лет лишения свободы.

Задержанные гражданки Сомали в ближайшее время будут возвращены в Латвию.

Напомним, в июле литовская полиция остановила в городе Утена фургон Fiat Ducato, в котором обнаружили большую группу нелегальных мигрантов.