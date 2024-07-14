У Литві поліція виявила фургон з великою групою нелегалів

Литовська поліція зупинила в місті Утена фургон Fiat Ducato, у якому виявили велику групу нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За інформацією поліції, фургоном керував громадянин Румунії 2001 року народження.

Під час перевірки у вантажному відсіку перевіряльники виявили п'ятьох громадян Ірану і 13 громадян Афганістану.

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Усіх затриманих передано прикордонній службі, розпочато досудове розслідування за фактом незаконного перевезення людей.

За попередніми даними, автомобіль із нелегалами прибув із Латвії.

Якщо ця інформація підтвердиться, то, згідно з процедурою, їх повернуть до Латвії.

Передбачається, що нелегали збиралися транзитом через Литву і Польщу пробратися до країн Західної Європи.

Раніше цього тижня четверо мігрантів загинули при спробі перетнути Ла-Манш на надувному човні з Франції до Великої Британії.

Повідомляли, що кількість шукачів притулку, які потрапили до Великої Британії на малих човнах через протоку Ла-Манш 18 червня, сягнула максимуму з листопада 2022 року.