В Германии сорвали планы атаки экстремиста на посольство Израиля
Власти Германии арестовали мужчину, подозреваемого в связях с экстремистской группировкой "Исламское государство", который якобы планировал нападение на посольство Израиля.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.
Мужчину, ливийца Омара А., задержали в субботу в Бернау, городке неподалеку от Берлина.
Власти сообщили, что задержанный хотел совершить резонансное нападение с применением огнестрельного оружия на посольство Израиля в Берлине не позднее октября 2024 года.
Для планирования нападения обвиняемый общался с участником ИГИЛ в чате мессенджера. О мужчине немецким органам безопасности сообщила иностранная спецслужба.
В квартире 28-летнего подозреваемого в доме для искателей убежища в Бернау был проведен обыск, сообщил представитель федеральной прокуратуры.
"Наши органы безопасности вовремя нанесли удар, чтобы сорвать возможные планы нападения на посольство Израиля в Берлине", – заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.
"Это свидетельствует о том, что защита еврейских и израильских учреждений в нашей стране является жизненно важной и имеет для нас первоочередное значение", – добавила она.
Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что подозреваемый предстанет перед следственным судьей в высшем суде страны, Федеральном суде в Карлсруэ, в воскресенье.
Посол Израиля Рон Просор поблагодарил немецкие органы безопасности "за обеспечение безопасности нашего посольства".
Германия, как известно, поддерживает право Израиля на самооборону, хотя и высказывала предостережения относительно нарушения прав человека в Газе.
Уполномоченный немецкого правительства по вопросам антисемитизма Феликс Кляйн ранее пожаловался на то, что исламистов в Германии все чаще тривиализируют.