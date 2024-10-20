МЗС Молдови заявило про штучні черги на виборчих дільницях у Москві

Міністерство закордонних справ Молдови вважає, що черги на виборчих дільницях у Москві були створені штучно, аби поставити під загрозу виборчий процес.

Про це йдеться у пресрелізі міністерства 20 жовтня, пише "Європейська правда".

Раніше російські ЗМІ та Telegram-канали опублікували відео величезної черги до виборчих дільниць у Росії в будівлі посольства Молдови в Москві.

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У МЗС заявили, що виборчі дільниці в Росії відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюють у звичайному режимі.

Щодо великої кількості виборців на двох дільницях для голосування, міністерство зазначило, що передбачало можливе скупчення людей через спроби організувати незаконне транспортування виборців до дільниць.

"Під час підготовки до виборів ми попередили російську владу про спроби деяких груп організовано доставляти громадян до дільниць, розташованих у нашому посольстві в Москві. Тому ми вважаємо, що скупчення людей біля цих двох дільниць у Росії були створені штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес", – вважають у МЗС.

У міністерстві підкреслили, що виборчі дільниці в Москві забезпечені максимальною кількістю бюлетенів – по 5000 для кожної дільниці.

Там також зазначили, що рішення про відкриття виборчих дільниць в Російській Федерації лише в приміщенні посольства було прийнято у зв'язку з неможливістю дотримання всіх вимог безпеки в інших місцях, щоб гарантувати відсутність небезпеки для громадян, які прийдуть голосувати, та членів виборчих комісій.

На виборах президента Молдови і конституційному референдумі про європейську інтеграцію, що проходять 20 жовтня, в Росії відкрили лише дві виборчі дільниці. ЦВК Молдови пропонувала відкрити п'ять дільниць, але в МЗС визнали неможливим організувати вибори на всіх п'яти дільницях.

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