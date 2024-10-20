МИД Молдовы заявил об искусственных очередях на избирательных участках в Москве

Министерство иностранных дел Молдовы считает, что очереди на избирательных участках в Москве были созданы искусственно, чтобы поставить под угрозу избирательный процесс.

Об этом говорится в пресс-релизе министерства 20 октября, пишет "Европейская правда".

Ранее российские СМИ и Telegram-каналы опубликовали видео огромной очереди на избирательные участки в России в здании посольства Молдовы в Москве.

Реклама:

В МИД заявили, что избирательные участки в России открылись в 07:00 по местному времени и работают в обычном режиме.

Относительно большого количества избирателей на двух участках для голосования, министерство отметило, что предполагало возможное скопление людей из-за попыток организовать незаконную транспортировку избирателей к участкам.

"Во время подготовки к выборам мы предупредили российские власти о попытках некоторых групп организованно доставлять граждан на участки, расположенные в нашем посольстве в Москве. Поэтому мы считаем, что скопления людей возле этих двух участков в России были созданы искусственно, чтобы поставить под угрозу избирательный процесс", – считают в МИД.

В министерстве подчеркнули, что избирательные участки в Москве обеспечены максимальным количеством бюллетеней – по 5000 для каждого участка.

Там также отметили, что решение об открытии избирательных участков в Российской Федерации только в помещении посольства было принято в связи с невозможностью соблюдения всех требований безопасности в других местах, чтобы гарантировать отсутствие опасности для граждан, которые придут голосовать, и членов избирательных комиссий.

На выборах президента Молдовы и конституционном референдуме о европейской интеграции, проходящих 20 октября, в России открыли только два избирательных участка. ЦИК Молдовы предлагала открыть пять участков, но в МИД сочли невозможным организовать выборы на всех пяти участках.

Читайте о важности этого голосования и почему конституционный референдум о ЕС беспокоит Кремль даже больше, чем выборы.

Также приглашаем посмотреть наше свежее видео о раскладе сил в Молдове.