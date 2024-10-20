Президент Сербии впервые за 2,5 года созвонился с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в воскресенье провел первый за почти два с половиной года телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

Об этом Вучич рассказал в своем Instagram, его слова приводит b92, пишет "Европейская правда".

По словам Вучича, главной темой разговора была годовщина освобождения Белграда Красной армией, но он также использовал возможность, чтобы поблагодарить российского правителя за предоставление достаточного количества газа для Сербии.

"Я только что закончил разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы не общались почти два с половиной года. У нас был хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", – говорит Вучич в видео. Он добавил, что "выразил надежду" в разговоре, что Сербия не введет санкции против Российской Федерации.

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"Я выразил исключительную благодарность за поддержку наших усилий в ООН по вопросам различных резолюций, и особенно за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербия. Это то, что не изменится. Я верю, что это будет способствовать дальнейшему развитию сербско-российских отношений, и что мы сможем не только помогать друг другу, но и развивать доверие между нашими народами и нашими странами", – сказал Вучич.

Чуть позже, во время открытия выставки, Вучич сказал, что Путин пригласил его принять участие в праздновании Дня победы в следующем году 9 мая.

"Мы разговаривали как люди, которые знают друг друга давно, как друзья, и это был личный разговор... Предложение, которое Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, что хорошо для сербов, хорошо для россиян", – подчеркнул президент Сербии.

Напомним, сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

По оценкам, с полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году сербский экспорт боеприпасов, которые попали в Украину через третьих лиц, составляет около 800 млн евро.

Недавно Вучич заявил, что война в Украине завершится по корейскому сценарию.