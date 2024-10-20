Пророссийский Додон бойкотировал еврореферендум в Молдове

Лидер Партии социалистов Молдовы, пророссийский экс-президент Игорь Додон проголосовал на президентских выборах в Молдове, но не взял бюллетень для участия в референдуме относительно европейского будущего страны.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Додон сказал, что проголосовал за то, чтобы "Молдова вернулась к нормальности".

"Я считаю, что так называемые "хорошие времена" последних четырех лет должны закончиться. Люди хотят президента, который будет представлять всех граждан, а не разделять их на "хороших" и "плохих". Нам нужен лидер, который уважает конституцию, выступает за справедливость и открыт к диалогу как с Западом, так и с Востоком", – заявил Додон.

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Что касается референдума, то лидер социалистов сказал, что "людей вводят в заблуждение".

"Этот референдум не о европейской интеграции. Это референдум по изменению конституции. Мы считаем, что менять конституцию таким образом нельзя, поэтому я и мои коллеги в этом не участвуем", – заявил он.

Додон решил не идти на выборы. Он выразил поддержку бывшему генпрокурору Александру Стояногло, которого поддерживают пророссийские оппозиционные партии.

Стояногло – гагауз, он пытается собрать голоса избирателей Гагаузии, одного из самых пророссийских и анти-сандивских регионов Молдовы. А еще он находится в давнем публичном конфликте с президентом Майей Санду.

О настроениях в Молдове перед выборами мы писали в статье "От украинцев до гагаузов: кто и почему формирует основу поддержки Кремля в Молдове".