Латвія повідомила про активність різних літальних апаратів РФ біля своїх кордонів

Минулого тижня у безпосередній близькості до повітряного простору Латвії зафіксували активність різних типів російських військових літальних апаратів.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на дані Національних збройних сил Латвії.

Латвійські військові зазначили, що лише за минулий тиждень було проведено три вильоти місій НАТО з патрулювання повітряного простору для реагування на потенційну загрозу.

У збройних силах пояснюють, що такі повітряні об'єкти невидимі для цивільних радарів, і їх можуть виявити тільки військові радари.

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У таких випадках неможливо ідентифікувати об'єкт, тому єдиним способом встановити його походження є візуальна ідентифікація, яку і проводять винищувачі, що патрулюють Балтійський регіон.

Нагадаємо, у вересні російський дрон залетів у Латвію через Білорусь.

Після цього Латвія розгорнула поблизу східних кордонів додаткові радари та мобільні групи ППО.

На тлі цього інциденту міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країнам НАТО слід адаптуватись до нової реальності через агресивні дії Росії.