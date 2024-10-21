Латвия сообщила об активности летательных аппаратов РФ возле своих границ

На прошлой неделе в непосредственной близости от воздушного пространству Латвии зафиксировали активность российских военных летательных аппаратов различных типов.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Национальных вооруженных сил Латвии.

Латвийские военные отметили, что только за прошедшую неделю было проведено три вылета миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства для реагирования на потенциальную угрозу.

В вооруженных силах объясняют, что такие воздушные объекты невидимы для гражданских радаров, и их могут обнаружить только военные радары.

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В таких случаях невозможно идентифицировать объект, поэтому единственным способом установить его происхождение является визуальная идентификация, которую и проводят истребители, патрулирующие Балтийский регион.

Напомним, в сентябре российский дрон залетел в Латвию через Беларусь.

После этого Латвия развернула вблизи восточных границ дополнительные радары и мобильные группы ПВО.

На фоне этого инцидента министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что странам НАТО следует адаптироваться к новой реальности из-за агрессивных действий России.