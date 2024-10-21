Главі Пентагону покажуть презентації про ситуацію на полі бою в Україні

Українське Міністерство оборони покаже очільнику Пентагону Ллойду Остіну кілька презентацій, серед яких – про ситуацію на полі бою в Україні.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, якого цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, українська сторона продемонструє представникам Міноборони США доповіді командувачів Військово-морських, Військово-повітряних сил та міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

"Ми підготували кілька презентацій, зокрема, ми побачимо, що відбувається на полі бою, а також презентації командувачів Військово-морських і Військово-повітряних сил і невелику презентацію міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ми повністю готові до дискусії", – сказав Умєров.

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У понеділок Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом. Глава В ході свого візиту до Києва він оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході зустрічі з Остіном обговорювались питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.