Украинское Министерство обороны покажет главе Пентагона Ллойду Остину несколько презентаций, среди которых – о ситуации на поле боя в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, которого цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

По его словам, украинская сторона продемонстрирует представителям Минобороны США доклады командующих Военно-морских, Военно-воздушных сил и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Мы подготовили несколько презентаций, в частности, мы увидим, что происходит на поле боя, а также презентации командующих Военно-морских и Военно-воздушных сил и небольшую презентацию министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Мы полностью готовы к дискуссии", – сказал Умеров.

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В понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом. В ходе своего визита в Киев он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с Остином обсуждались вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.