Зеленський розповів, про що йшлося на його зустрічі з Остіном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном обговорювались питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.

Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, під час зустрічі вони з Остіном зосередились на зусиллях щодо збільшення виробництва ударних безпілотників, крилатих ракет, артилерійських снарядів і систем ППО.

"Остін підтвердив, що США продовжуватимуть надавати безпекову підтримку в межах чинної оборонної угоди між нашими країнами", – зазначив Зеленський.

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Крім того, додав український президент, очільник Пентагону також повідомив про плани скликати нову зустріч у форматі "Рамштайн".

"Я підкреслив важливість наших нещодавніх переговорів із президентом Байденом, під час яких ми обговорили наш План перемоги та подальші зусилля щодо зміцнення оборони України", – підкреслив Зеленський.

Він також подякував Остіну за новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 400 млн доларів, який включає боєприпаси, військове обладнання та озброєння.

У понеділок Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом.