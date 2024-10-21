Глава Пентагону оголосив про новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Глава Пентагону Ллойд Остін в ході свого візиту до Києва оголосив про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Остін зробив оголошення про новий пакет допомоги під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакета допомоги на 400 млн доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України", – зазначив Остін.

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У понеділок Остін прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Нещодавно американський президент Джо Байден відвідав Берлін, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну з лідерами Німеччини, Франції та Британії.

Повідомляли також, що США готові надати Україні до $20 млрд в рамках кредиту G7, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених російських активів.