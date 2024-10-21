ЄС підтримав Молдову на тлі втручання Росії у вибори та єврореферендум

Європейський Союз засудив спроби Росії вплинути на результати президентських виборів та референдум стосовно європейської інтеграції Молдови, пообіцявши й надалі підтримувати демократичний розвиток країни.

Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля та Європейської комісії, яку цитує "Європейська правда".

Керівництво Єврокомісії зауважило, що президентські вибори та референдум у Молдові були добре організовані, але відбувались в умовах побоювань "незаконного іноземного втручання та активних зусиль з дезінформації".

"Росія та її маріонетки активно намагалися підірвати демократичний та виборчий процес у Молдові. Тим не менш, ми вітаємо молдовську владу з успішною організацією виборів і конституційного референдуму", – йдеться в заяві.

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Топдипломат ЄС і Європейська комісія привітали результати конституційного референдуму, на якому молдовський народ висловив своє бажання пов'язати майбутнє з ЄС, і пообіцяли уважно стежити за другим туром виборів президента Молдови 3 листопада.

"Ми зобов'язуємося продовжувати підтримувати демократичний розвиток, реформи та економічне зростання Молдови, а також зміцнювати стійкість Молдови, зокрема на шляху до Європейського Союзу. ЄС і Молдова мають спільне майбутнє", – підсумовується там.

На президентських виборах у Молдові Мая Санду отримала понад 42% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – понад 26%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

Що ж стосується референдуму, то на підтримку закріплення євроінтеграції в Конституції Молдови висловилось 50,46% виборців – відрив становив менш як 14 тисяч голосів.

Детальніше читайте тут: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.