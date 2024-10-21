Білий дім про вибори в Молдові: Росія не досягла успіху

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росії не вдалось досягти успіху у своєму впливі на результати президентських виборів та референдуму про євроінтеграцію в Молдові.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Кірбі на закритому онлайн-брифінгу цитує кореспондент преспулу Білого дому Алекс Рауфоглу.

Представник Білого дому назвав результати виборів у Молдові "історичним кроком уперед" на шляху європейської інтеграції країни.

"Я попереджав минулого тижня, що Росія активно працює над тим, щоб підірвати вибори в Молдові та її європейську інтеграцію. За останні кілька місяців Москва виділила мільйони доларів на ці зусилля", – зазначив Кірбі.

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"Нині Росія не досягла успіху, оскільки результати демонструють, що молдовська демократія сильна, так само як і воля та бажання молдовського народу рухатися в напрямку європейської інтеграції", – додав він.

Посадовець наголосив, що США і далі підтримуватимуть Молдову в захисті демократії та втіленні прагнень її народу.

На президентських виборах у Молдові Мая Санду отримала понад 42% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – понад 26%. Це означає, що відбудеться другий тур президентських виборів.

Що ж стосується референдуму, то на підтримку закріплення євроінтеграції в Конституції Молдови висловилось 50,46% виборців – відрив становив менш як 14 тисяч голосів.

Детальніше читайте тут: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.