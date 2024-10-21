ЕС поддержал Молдову на фоне вмешательства России в выборы и еврореферендум

Европейский Союз осудил попытки России повлиять на результаты президентских выборов и референдум по европейской интеграции Молдовы, пообещав и в дальнейшем поддерживать демократическое развитие страны.

Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля и Европейской комиссии, которое цитирует "Европейская правда".

Руководство Еврокомиссии отметило, что президентские выборы и референдум в Молдове были хорошо организованы, но проходили в условиях опасений "незаконного иностранного вмешательства и активных усилий по дезинформации".

"Россия и ее марионетки активно пытались подорвать демократический и избирательный процесс в Молдове. Тем не менее, мы поздравляем молдавские власти с успешной организацией выборов и конституционного референдума", – говорится в заявлении.

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Топ-дипломат ЕС и Европейская комиссия приветствовали результаты конституционного референдума, на котором молдавский народ выразил свое желание связать будущее с ЕС, и пообещали внимательно следить за вторым туром выборов президента Молдовы 3 ноября.

"Мы обязуемся продолжать поддерживать демократическое развитие, реформы и экономический рост Молдовы, а также укреплять устойчивость Молдовы, в частности на пути в Европейский Союз. ЕС и Молдова имеют общее будущее", – подытоживается там.

На президентских выборах в Молдове Майя Санду получила более 42% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – более 26%. Это означает, что состоится второй тур президентских выборов.

Что же касается референдума, то в поддержку закрепления евроинтеграции в Конституции Молдовы высказалось 50,46% избирателей – отрыв составил менее 14 тысяч голосов.

Подробнее читайте здесь: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.