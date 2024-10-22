Засновник партії влади Грузії за 4 дні до виборів повторив обіцянку заборонити опозицію
Почесний голова партії влади Грузії "Грузинська мрія" та її номер один у виборчому списку Бідзіна Іванішвілі за чотири дні до парламентських виборів повторив обіцянку заборонити головні опозиційні сили у разі отримання конституційної більшості у новому парламенті.
Заяву Іванішвілі наводить "Эхо Кавказа", повідомляє "Європейська правда".
Проросійський олігарх закликав громадян проголосувати за "Грузинську мрію" на виборах 26 жовтня, стверджуючи, що після заборони нинішніх опозиційних сил в країні з'явиться нова опозиція.
"Щойно ця сила відсунеться, у "Грузинської мрії" з'явиться безліч опонентів, і я чекаю цього дня. Це буде найщасливіший день, коли у людей буде можливість вибрати між хорошим і найкращим", – сказав він в інтерв'ю телекомпанії "Імеді".
Іванішвілі вибачився перед грузинами за те, що зараз у них єдиний вибір – "Грузинська мрія".
"У вас буде вибір після цього – не "Грузинська мрія", а щось подібне і краще. Опозиції буде стільки, скільки ми хочемо", – сказав Іванішвілі.
Крім того, мільярдер виступив із різкою критикою експрем'єра Георгія Гахарії, пригрозивши віддати колишнього соратника – нині опозиціонера – і членів його команди під суд.
"Цей безсовісний (Гахарія) і ті, хто стоять поруч із ним, їх доведеться, звичайно, судити. Звичайно, ми доведемо все чорним по білому – що він робив, для чого він робив", – сказав політик.
Іванішвілі і прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе обіцяють у разі отримання конституційної більшості за підсумками парламентських виборів 26 жовтня заборонити всі основні опозиційні партії. Західні партнери Грузії виступили з різкою критикою таких заяв.
Прем'єр Іраклій Кобахідзе при цьому заявив, що заборона опозиційних партій не стане перешкодою для вступу Грузії до ЄС. При цьому він навів приклад Молдови і України як держав, які забороняють політичні партії.
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