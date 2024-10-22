Основатель партии власти Грузии за четыре дня до выборов повторил обещание запретить оппозицию

Почетный председатель партии власти Грузии "Грузинская мечта" и ее номер один в избирательном списке Бидзина Иванишвили за четыре дня до парламентских выборов повторил обещание запретить главные оппозиционные силы в случае получения конституционного большинства в новом парламенте.

Заявление Иванишвили приводит "Эхо Кавказа", сообщает "Европейская правда".

Пророссийский олигарх призвал граждан проголосовать за "Грузинскую мечту" на выборах 26 октября, утверждая, что после запрета нынешних оппозиционных сил в стране появится новая оппозиция.

"Как только эта сила отодвинется, у "Грузинской мечты" появится множество оппонентов, и я жду этого дня. Это будет самый счастливый день, когда у людей будет возможность выбрать между хорошим и лучшим", – сказал он в интервью телекомпании "Имеди".

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Иванишвили извинился перед грузинами за то, что сейчас у них единственный выбор – "Грузинская мечта".

"У вас будет выбор после этого – не "Грузинская мечта", а что-то подобное и лучше. Оппозиции будет столько, сколько мы хотим", – сказал Иванишвили.

Кроме того, миллиардер выступил с резкой критикой экс-премьера Георгия Гахарии, пригрозив отдать бывшего соратника – ныне оппозиционера – и членов его команды под суд.

"Этот бессовестный (Гахария) и те, кто стоят рядом с ним, их придется, конечно, судить. Конечно, мы докажем все черным по белому – что он делал, для чего он делал", – сказал политик.

Иванишвили и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обещают в случае получения конституционного большинства по итогам парламентских выборов 26 октября запретить все основные оппозиционные партии. Западные партнеры Грузии выступили с резкой критикой таких заявлений.

Премьер Ираклий Кобахидзе при этом заявил, что запрет оппозиционных партий не станет препятствием для вступления Грузии в ЕС. При этом он привел пример Молдовы и Украины как государств, которые запрещают политические партии.

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