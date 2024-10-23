Блінкен закликає до зваженої відповіді Ізраїлю на ракетну атаку Ірану
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідь Ізраїлю на ракетний обстріл Ірану 1 жовтня не повинна призвести до більшої ескалації, а також закликав до припинення вогню в Газі і припинення бойових дій в Лівані.
Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Як передає агентство, Блінкен робить свій перший великий поштовх до припинення вогню в Газі та Лівані після того, як Ізраїль вбив лідера ХАМАС минулого тижня – і останній перед президентськими виборами.
Держсекретар США, який провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, заявив, що для країни настав час скористатися своїми військовими перемогами.
"Настав час перетворити ці успіхи на довготривалий стратегічний успіх. Ми повинні зосередитися на тому, щоб повернути заручників додому, закінчити цю війну і мати чіткий план на майбутнє", – сказав він журналістам, готуючись до від'їзду в Саудівську Аравію.
Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.
Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
Нещодавно газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.