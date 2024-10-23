Блінкен закликає до зваженої відповіді Ізраїлю на ракетну атаку Ірану

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідь Ізраїлю на ракетний обстріл Ірану 1 жовтня не повинна призвести до більшої ескалації, а також закликав до припинення вогню в Газі і припинення бойових дій в Лівані.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, Блінкен робить свій перший великий поштовх до припинення вогню в Газі та Лівані після того, як Ізраїль вбив лідера ХАМАС минулого тижня – і останній перед президентськими виборами.

Держсекретар США, який провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, заявив, що для країни настав час скористатися своїми військовими перемогами.

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"Настав час перетворити ці успіхи на довготривалий стратегічний успіх. Ми повинні зосередитися на тому, щоб повернути заручників додому, закінчити цю війну і мати чіткий план на майбутнє", – сказав він журналістам, готуючись до від'їзду в Саудівську Аравію.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.

Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.

Нещодавно газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.