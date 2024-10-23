Блинкен призывает Израиль к взвешенному ответу на ракетную атаку Ирана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответ Израиля на ракетный обстрел Ирана 1 октября не должен привести к большей эскалации, а также призвал к прекращению огня в Газе и прекращению боевых действий в Ливане.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, Блинкен делает свой первый большой толчок к прекращению огня в Газе и Ливане после того, как Израиль убил лидера ХАМАС на прошлой неделе – и последний перед президентскими выборами.

Госсекретарь США, который провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил, что для страны настало время воспользоваться своими военными победами.

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"Пришло время превратить эти успехи в долговременный стратегический успех. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы вернуть заложников домой, закончить эту войну и иметь четкий план на будущее", – сказал он журналистам, готовясь к отъезду в Саудовскую Аравию.

Напомним, 1 октября Иран запустил около 200 баллистических ракет в сторону Израиля в ответ на убийство лидеров поддерживаемых Тегераном боевиков в Ливане.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями из-за масштабной ракетной атаки на Израиль.

Недавно газета The Washington Post сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации американского президента Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране.