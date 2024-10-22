Блінкен в ході візиту до Ізраїлю понад дві години розмовляв із Нетаньягу

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який наразі перебуває в Ізраїлі в рамках турне близькосхідними країнами, зустрівся з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Як зазначено, зустріч Блінкена з Нетаньягу тривала понад дві години.

Держсекретар США і прем’єр Ізраїлю зустрічалися у вузькому та широкому колі понад дві з половиною години, причому більшу частину часу вони провели у вузькому колі.

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За словами журналістів, які подорожують з держсекретарем, провідний американський дипломат зараз зустрічається з ключовим союзником Нетаньягу Роном Дермером.

Блінкен, який здійснює свій 11-й візит до регіону з початку війни минулого року, прибув у критичний момент, коли Ізраїль планує свою очікувану відповідь на іранську ракетну атаку, а переговори про припинення вогню щодо війни в Лівані та Газі, схоже, зайшли в глухий кут.

Візит американського дипломата також припадає на час напружених відносин між США та Ізраїлем.

Як відомо, США пригрозили зупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо гуманітарна ситуація в Газі не покращиться.

Крім того, до подальшого загострення відносин може призвести нещодавній витік даних американської розвідки про військові плани Ізраїлю.

Надсекретні документи, датовані 15 і 16 жовтня, поширювалися в інтернеті з п’ятниці та були спочатку опубліковані на платформі Telegram в обліковому записі під назвою Middle East Spectator.

Витік стався, коли Ізраїль завершує кілька тижнів підготовки до удару у відповідь Ірану, який атакував Ізраїль залпом балістичних ракет 1 жовтня.