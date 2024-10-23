Двоє мігрантів загинули після того, як човен затонув біля берегів французького Кале

У середу, 23 жовтня, двоє мігрантів загинули після того, як човен з великою групою людей перекинувся біля узбережжя французького міста Кале.

Про це повідомила місцева влада, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Місцева влада наголосила, що наразі тривають пошуки інших потенційних жертв.

За французькими даними, ще 46 людей, які перебували на тому ж човні, були врятовані і доставлені в безпечне місце.

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Зауважимо, на початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людей.

Нагадаємо, нещодавно Франція повідомила про смертельний інцидент у Ла-Манші – на одному з переповнених нелегальних човнів загинули кілька мігрантів, у тому числі мала дитина.

А у п’ятницю, 18 жовтня, французька влада повідомляла про те, що одне немовля загинуло, а 65 людей довелося рятувати, коли човен з мігрантами затонув під час спроби перетнути Ла-Манш у напрямку до Британії.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є постійною причиною напруги між Парижем і Лондоном та однією з топтем у політичному порядку денному Британії.