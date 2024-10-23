Двое мигрантов погибли, когда лодка затонула у берегов французского Кале

В среду, 23 октября, двое мигрантов погибли после того, как лодка с большой группой людей перевернулась у побережья французского города Кале.

Об этом сообщили местные власти, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Местные власти отметили, что сейчас поиски других потенциальных жертв продолжаются.

По французским данным, еще 46 человек, находившихся на той же лодке, были спасены и доставлены в безопасное место.

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Заметим, в начале октября Великобритания зарегистрировала рекордное за 2024 год дневное количество прибытий мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на небольших лодках – 973 человека.

Напомним, недавно Франция сообщила о смертельном инциденте в Ла-Манше – на одной из переполненных нелегальных лодок погибли несколько мигрантов, в том числе маленький ребенок.

А в пятницу, 18 октября, французские власти сообщали о том, что один младенец погиб, а 65 человек пришлось спасать, когда лодка с мигрантами затонула при попытке пересечь Ла-Манш в направлении Британии.

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является постоянной причиной напряжения между Парижем и Лондоном и одной из топ-тем в политической повестке дня Британии.