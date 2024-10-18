У Ла-Манші затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло немовля

У п’ятницю, 18 жовтня, французька влада повідомила, що одне немовля загинуло, а 65 людей довелося рятувати, коли човен з мігрантами затонув під час спроби перетнути Ла-Манш у напрямку до Британії.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, пізно ввечері у четвер, 17 жовтня, французькі рятувальники помітили, що перевантажений човен зазнав аварії, а кілька людей перебували у воді.

Рятувальникам вдалося допомогти 65 людям, однак під час пошуків вони знайшли загибле немовля.

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Врятованих мігрантів доставили до французького порту Булонь-сюр-Мер, де ними займатимуться медичні служби та прикордонна поліція.

Зауважимо, на початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людей.

Нагадаємо, нещодавно Франція повідомила про смертельний інцидент у Ла-Манші – на одному з переповнених нелегальних човнів загинули кілька мігрантів, у тому числі мала дитина.

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є постійною причиною напруги між Парижем і Лондоном та однією з топтем у політичному порядку денному Британії.

Неофіційно повідомляли, що Німеччина і Франція закликають Брюссель укласти з урядом Великої Британії угоду про притулок і міграцію, яка б "відповідала" вимогам ЄС і допомогла б вирішити проблему з нелегальною міграцією через Ла-Манш.

Франція та Італія домовилися про створення на початку 2025 року підрозділу з обміну розвідданими про мережі незаконного ввезення мігрантів.