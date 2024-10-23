Орбан не хоче, щоб через "план перемоги" в Угорщині знову були "слов’янські війська"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову розкритикував український "план перемоги" та заявив, що не хоче, аби через нього в Угорщині "знову стояли слов’янські солдати зі сходу".

Як повідомляє "Європейська правда", його слова з великої антизахідної промови у річницю угорської революції наводить Magyar Nemzet.

У своєму виступі прем’єр Угорщини заявив про "найбільшу загрозу світової війни" за останні 70 років і звинуватив Брюссель у "втягуванні всього ЄС у війну", а після того перейшов до критики українського "плану перемоги".

"Суть "плану перемоги" – це розширення війни. План передбачає, що Україну мають запросити у НАТО і що війна буде перенесена на територію Росії. Згідно з ним, після перемоги на східному фронті Україна замість американців береться забезпечувати безпеку всієї Європи своєю зміцнілою армією. Тобто ми, угорці, одного дня можемо прокинутися із фактом, що в Угорщині знову дислокуються слов’янські солдати зі сходу. Ми цього не хочемо", – заявив Орбан.

Реклама:

Він продовжив, що "для угорської свободи можна зробити найбільше, не беручи участі у війнах інших народів".

У своїй промові Орбан зробив низку інших антизахідних заяв, заявивши зокрема, що Угорщина "не буде васалом Брюсселя".

Минулого тижня Віктор Орбан заявив, що не підтримує "план перемоги", презентований президентом України Володимиром Зеленським, тому що він не є виграшним для Угорщини, та що план "викликає у нього жах".