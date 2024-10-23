Орбан не хочет, чтобы из-за "плана победы" в Венгрию снова зашли "славянские войска"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова раскритиковал украинский "план победы" и заявил, что не хочет, чтобы из-за него в Венгрии "снова стояли славянские солдаты с востока".

Как сообщает "Европейская правда", его слова из большой антизападной речи в годовщину венгерской революции приводит Magyar Nemzet.

В своем выступлении премьер Венгрии заявил о "самой большой угрозе мировой войны" за последние 70 лет и обвинил Брюссель в "втягивании всего ЕС в войну", а после того перешел к критике украинского "плана победы".

"Суть "плана победы" – это расширение войны. План предусматривает, что Украину должны пригласить в НАТО и что война будет перенесена на территорию России. Согласно ему, после победы на восточном фронте Украина вместо американцев берется обеспечивать безопасность всей Европы своей окрепшей армией. То есть мы, венгры, однажды можем проснуться с фактом, что в Венгрии снова дислоцируются славянские солдаты с востока. Мы этого не хотим", – заявил Орбан.

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Он продолжил, что "для венгерской свободы можно сделать больше всего, не участвуя в войнах других народов".

В своей речи Орбан сделал ряд других антизападных заявлений, заявив в частности, что Венгрия "не будет вассалом Брюсселя".

На прошлой неделе Виктор Орбан заявил, что не поддерживает "план победы", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что он не является выигрышным для Венгрии, и что план "вызывает у него ужас".