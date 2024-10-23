В правительстве Германии предлагают изменить статус беженцев из Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил пересмотреть правовой статус украинских беженцев, чтобы уменьшить расходы на социальные выплаты и привлечь больше украинцев, получающих помощь, на рынок труда.

Об этом он сказал изданию Wirtschaftswoche, сообщает "Европейская правда".

Политик заявил, что правительство должно "рассмотреть отдельный правовой статус для беженцев из Украины". Это должно позволить уменьшить объем государственных расходов, направленных на украинцев.

Линднер выдвигает идею вместо выплат, которые сейчас получают украинцы наравне с другими резидентами страны (так называемые Bürgergeld, деньги для граждан), предложить льготы для искателей убежища с инструментами политики на рынке труда. Bürgergeld является большей выплатой, чем размер помощи, которую получают искатели убежища.

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По мнению министра, украинцы и дальше не должны проходить процедуру прошения о предоставлении убежища в Германии.

"С другой стороны, они не должны сразу получать помощь для граждан, которая ориентирована на социально-экономический прожиточный минимум с социальным участием даже без работы", – отметил Линднер.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.

Правительство Германии недавно уже согласовало законопроект, вводящий более жесткие требования для получателей Bürgergeld.