Німеччина спостерігає різке зниження народжуваності, особливо на сході

У Німеччині спостерігається різке зниження народжуваності, причому найбільше – у федеральних землях на сході країни.

Про це Інститут економічних досліджень Ifo заявив у новому звіті, опублікованому в середу, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Дослідники провідного економічного аналітичного центру назвали низку причин зниження народжуваності, серед них – пандемія COVID-19 та війна в Україні. Висока інфляція спонукала молоді сім'ї поки що відкласти народження дітей.

"Загалом у 2022 та 2023 роках народилося майже на 80 тисяч дітей менше, ніж можна було очікувати", – сказав дослідник Ifo Йоахім Рагніц.

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За його словами, рівень народжуваності сильно змінився за останні три роки. Коефіцієнт народжуваності, або середня кількість дітей, які народжуються у жінки протягом життя, знизився з 1,58 дитини на одну жінку в 2021 році до 1,35 сьогодні.

У 2023 році народилося 693 тисячі дітей, що майже на 13% менше, ніж у 2021 році.

Дослідження показало непропорційне зниження народжуваності – на 17,5% – у східних землях Німеччини.

У період з 2011 по 2016 рік коефіцієнт народжуваності в Німеччині зріс з 1,39 до 1,59 частково завдяки поліпшенню загальних умов для сімей з дітьми, а також прибуттю сімей іммігрантів з вищими показниками народжуваності.

Тим часом народжуваність в Італії падає 16-й рік поспіль.

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні розгорнув кампанію, спрямовану на заохочення народження щонайменше 500 тисяч дітей на рік. Долучився й Папа Римський, який закликав італійців більше народжувати.