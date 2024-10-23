Германия наблюдает резкое снижение рождаемости, особенно на востоке

В Германии наблюдается резкое снижение рождаемости, причем больше всего – в федеральных землях на востоке страны.

Об этом Институт экономических исследований Ifo заявил в новом отчете, опубликованном в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Исследователи ведущего экономического аналитического центра назвали ряд причин снижения рождаемости, среди них – пандемия COVID-19 и война в Украине. Высокая инфляция побудила молодые семьи пока отложить рождение детей.

"В 2022 и 2023 годах родилось почти на 80 тысяч детей меньше, чем можно было ожидать", – сказал исследователь Ifo Йоахим Рагниц.

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По его словам, уровень рождаемости сильно изменился за последние три года. Коэффициент рождаемости, или среднее количество детей, которые рождаются у женщины в течение жизни, снизился с 1,58 ребенка на одну женщину в 2021 году до 1,35 сегодня.

В 2023 году родилось 693 тысячи детей, что почти на 13% меньше, чем в 2021 году.

Исследование показало непропорциональное снижение рождаемости – на 17,5% – в восточных землях Германии.

В период с 2011 по 2016 год коэффициент рождаемости в Германии вырос с 1,39 до 1,59 частично благодаря улучшению общих условий для семей с детьми, а также прибытию семей иммигрантов с более высокими показателями рождаемости.

Тем временем рождаемость в Италии падает 16-й год подряд.

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони развернуло кампанию, направленную на поощрение рождения не менее 500 тысяч детей в год. Присоединился и Папа Римский, который призвал итальянцев больше рожать.