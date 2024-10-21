Народжуваність в Італії падає 16-й рік поспіль

В Італії народжуваність за 2023 рік скоротилася в порівнянні з роком раніше, що стало шістнадцятим поспіль щорічним падінням цього показника.

Про це свідчать опубліковані в понеділок, 21 жовтня, дані Національного інституту статистики Італії ISTAT, повідомляє "Європейська правда".

У 2023 році в цілому в Італії зареєстрували 379 890 новонароджених, або приблизно шість новонароджених на тисячу жителів. Це на 3,4% менше, ніж у 2022 році, і на 34,1% менше, ніж у 2008-му – останньому році, коли в Італії зростала народжуваність.

У період з січня по липень 2024-го також зареєстрували на 4600 народжень менше, ніж за аналогічний період минулого року, тобто на 2,1% менше.

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Дані за цей же період показують, що коефіцієнт фертильності в Італії – тобто середня кількість дітей, народжених кожною жінкою, – становить 1,2. Це набагато нижче від показника у 2,1, необхідного для стабільної чисельності населення.

Зниження рівня народжуваності в Італії вважають серйозною проблемою. Минулоріч національний інститут статистики ISTAT заявив, що народжуваність в країні впала до рекордно низького рівня в 2023 році.

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні розгорнув кампанію, спрямовану на заохочення народження щонайменше 500 тисяч дітей на рік до 2033-го, аби запобігти падінню економіки через старіння населення.

Долучився й Папа Римський, який закликав італійців більше народжувати.