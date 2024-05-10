Папа Римський просить італійців більше народжувати

Папа Римський Франциск під час виступу на заході в Римі 10 травня закликав італійців народжувати більше дітей, а владу країни – розробити довгострокову політику допомоги сім'ям для відвернення демографічної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У своїй промові Папа сказав, що кількість народжених дітей "є першим показником надії народу", тому що "без дітей і молоді країна втрачає своє прагнення до майбутнього".

Франциск закликав до довгострокових політичних стратегій для заохочення народжуваності, зокрема припинення короткострокових трудових договорів, полегшення купівлі житла, а також створення умов, за яких жінкам не доводиться обирати між материнством і кар'єрою.

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"Проблема нашого світу не в тому, що народжуються діти, а в егоїзмі, споживацтві та індивідуалізмі, які роблять людей пересиченими, самотніми і нещасними", – вважає понтифік.

Уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні розгорнув кампанію, спрямовану на заохочення народження щонайменше 500 тисяч дітей на рік до 2033-го, аби запобігти падінню економіки через старіння населення.

Зниження рівня народжуваності в Італії вважають серйозною проблемою. Раніше національний інститут статистики ISTAT заявив, що народжуваність в країні впала до рекордно низького рівня в 2023 році.

Нагадаємо, минулого року Папа Римський Франциск заявив, що створення сім'ї в Італії стає "титанічним зусиллям", яке можуть собі дозволити тільки багаті.