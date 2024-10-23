Владна Соціал-демократична партія Румунії лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборах 1 грудня, а крайня права опозиційна AUR випередить правоцентристських лібералів на другому місці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Румунія, член Європейського Союзу і НАТО, проводить президентські вибори у два тури 24 листопада і 8 грудня, а парламентські вибори заплановані на 1 грудня. Опитування, проведене соціологічною компанією INSCOP на замовлення щоденної газети Libertatea, показало, що 30,2% румунів проголосували б за Соціал-демократичну партію.

За їхнього партнера по коаліції, правоцентристських лібералів, проголосували б лише 13,2%.

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Альянс за об'єднання румунів (AUR), заснована п'ять років тому праворадикальна опозиційна партія, яка виступає проти військової допомоги Україні, посіла б друге місце з 21,4% голосів.

Опозиційний правоцентристський Союз порятунку Румунії (USR) отримав би 12,7% голосів.

Опитування проводили з 11 по 18 жовтня, воно має похибку 3,2%.

Соціал-демократи та ліберали, які сформували великий коаліційний уряд наприкінці 2021 року, балотувалися за спільними списками на червневих виборах до Європейського парламенту, отримавши 48,6% голосів. Вони висунули окремих кандидатів на місцевих виборах, що відбулися того ж дня, де соціал-демократи отримали 37,6% голосів, а ліберали – 32,3%.

З того часу в коаліції зросла напруженість, оскільки обидва лідери партій балотуються на посаду президента, а прем'єр-міністр від соціал-демократів Марчел Чолаку, як очікується, вийде до другого туру.

Суперечливе рішення Верховного суду заборонити ультраправій кандидатці балотуватися на посаду президента ще більше розпалило напруженість.

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