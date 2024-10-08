У Румунії суд пояснив, що зняв ультраправу кандидатку з виборів за проросійські погляди

Вища судова інстанція Румунії заявила, що проросійські, антиєвропейські та антинатівські погляди кандидатки від жорсткої націоналістичної партії позбавляють її права балотуватися на посаду президента на майбутніх виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Конституційний суд пізно ввечері в суботу вирішив виключити Діану Шошоаке зі списку кандидатів, але лише в понеділок пізно ввечері опублікував роз'яснення свого рішення.

Згідно з Конституцією, будь-який громадянин Румунії віком від 35 років, який не має судимості, має право балотуватися на посаду президента.

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Але суд стверджував, що погляди Шошоаке роблять її нездатною дотримуватися президентської клятви поважати конституцію і захищати демократію в разі її обрання.

Суд у складі дев'яти членів проголосував п'ятьма голосами за відсторонення Шошоаке. Двоє були проти, а двоє відсутні.

Більшість, включаючи чотирьох суддів, підтриманих керівними соціал-демократами, наголосили, що її заяви "є достатньою підставою для того, щоб вказати на те, що Діана Шошоаке як кандидатка у президенти ставить під сумнів і нехтує обов'язком поважати конституцію через публічні виступи із закликами до скасування фундаментальних державних цінностей і вибору, а саме членства в ЄС і НАТО".

Шошоаке, депутатка Європарламенту, відома своїми антисемітськими та проросійськими поглядами. Але деякі політики заявили, що позбавлення її права балотуватися на виборах підриває верховенство права і створює небезпечний прецедент для усунення кандидатів.

"Жодне конституційне чи законодавче положення не дозволяє Конституційному суду інтерпретувати власну компетенцію і розширювати сферу свого правління двома новими критеріями для кандидатів, які мають суб'єктивний характер і не зазначені ... в законі", – заявила суддя Верховного суду Лаура Юліана Скантей в окремій думці.

Нагадаємо, Діана Шошоаке є лідеркою невеликої ультраправої і євроскептичної партії SOS Romania.

Політикиня відома численними скандальними заявами та вчинками. Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону, а за день до того обіцяла привести у Європарламент священника, щоб "прогнати звідти дияволів".

Під час свого першого виступу у Європарламенті Шошоаке відзначилась промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Перший тур президентських виборів у Румунії запланований на 24 листопада, після чого наступними вихідними відбудуться парламентські вибори, а після них, за потреби, – другий тур.