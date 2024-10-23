Румынские социал-демократы лидируют в парламентской гонке, ультраправые – вторые

Правящая Социал-демократическая партия Румынии лидирует в опросах накануне парламентских выборов 1 декабря, а крайне правая оппозиционная AUR опередит правоцентристских либералов на втором месте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Румыния, член Европейского Союза и НАТО, проводит президентские выборы в два тура 24 ноября и 8 декабря, а парламентские выборы запланированы на 1 декабря. Опрос, проведенный социологической компанией INSCOP по заказу ежедневной газеты Libertatea, показал, что 30,2% румын проголосовали бы за Социал-демократическую партию.

За их партнера по коалиции, правоцентристских либералов, проголосовали бы только 13,2%.

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Альянс за объединение румын (AUR), основанная пять лет назад праворадикальная оппозиционная партия, выступающая против военной помощи Украине, заняла бы второе место с 21,4% голосов.

Оппозиционный правоцентристский Союз спасения Румынии (USR) получил бы 12,7% голосов.

Опрос проводился с 11 по 18 октября и имеет погрешность 3,2%.

Социал-демократы и либералы, которые сформировали большое коалиционное правительство в конце 2021 года, баллотировались по общим спискам на июньских выборах в Европейский парламент, получив 48,6% голосов. Они выдвинули отдельных кандидатов на местных выборах, состоявшихся в тот же день, где социал-демократы получили 37,6% голосов, а либералы – 32,3%.

С тех пор в коалиции возросла напряженность, поскольку оба лидера партий баллотируются на пост президента, а премьер-министр от социал-демократов Марчел Чолаку, как ожидается, выйдет во второй тур.

Противоречивое решение Верховного суда запретить ультраправой кандидатке баллотироваться на пост президента еще больше разожгло напряженность.

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