МВС Туреччини: У теракті в Анкарі 3 загиблих, двох нападників нейтралізували

У результаті нападу озброєних терористів у середу в провінції Анкара на підприємстві Turkish Aerospace Industries, яке виробляє у тому числі військову техніку, загинули троє людей.

Про це повідомив у соцмережі Х (Twitter) глава МВС Туреччини Алі Єрлікая, пише "Європейська правда".

За словами міністра, двоє терористів були нейтралізовані.

"На жаль, у нас під час нападу 3 загиблих і 14 поранених. Нехай бог помилує наших мучеників", – написав міністр та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

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Він засудив теракт та пообіцяв, що боротьба Туреччини з "триватиме рішуче, доки не буде знешкоджено останнього терориста".

ЗМІ раніше повідомили, що напад скоїли троє терористів.

Раніше у середу Єрлікая повідомив, що кілька людей загинули та отримали поранення, але не назвав конкретних цифр.

Об'єкт, що зазнав нападу, – це штаб-квартира компанії в Кахраманказані, приблизно за 28 км від Анкари.

Причина та винуватці вибуху та подальшої стрілянини залишаються невідомими.

Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.

Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.

TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.