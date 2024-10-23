У Туреччині стався теракт біля будівлі аерокосмічної компанії: є загиблі та поранені

У Туреччині у середу стався вибух біля приміщення аерокосмічної та оборонної компанії TUSAS, який вважають атакою терориста-смертника: є загиблі і поранені.

Про це повідомляє AP з посиланням на заяву очільника турецького МВС Алі Єрлікая, інформує "Європейська правда".

За словами турецького міністра, внаслідок нападу кілька людей загинули або були поранені. Він не навів конкретних даних.

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"На об'єктах компанії Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкарі Кахраманказан був здійснений теракт. На жаль, унаслідок нападу є загиблі та поранені", – зазначив міністр.

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За повідомленнями турецьких ЗМІ, вибух міг бути спричинений терористом-смертником. За вибухом послідувала стрілянина.

На місце події були направлені сили безпеки, карети швидкої допомоги і пожежники.

Співробітники компанії були виведені в безпечне місце.

TUSAS виробляє літаки, вертольоти, а також безпілотні літальні апарати. Зокрема, компанія виробляє деталі для найбільшого пасажирського літака у світі Airbus A380 і військового транспортного літака Airbus A400M.

Повідомлялося, що ввечері 15 жовтня у південному передмісті Стокгольма стався сильний вибух біля входу до будинку, затриманий підозрюваний – неповнолітній хлопець.

Крім того, на північному сході Англії у місті Ньюкасл вибухнув будинок, внаслідок чого загинула дитина, ще шестеро людей постраждали.