МВД Турции: В теракте в Анкаре 3 погибших, двух нападавших нейтрализовали
В результате нападения вооруженных террористов в среду в провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries, которое производит в том числе военную технику, погибли три человека.
Об этом сообщил в соцсети Х (Twitter) глава МВД Турции Али Ерликая, пишет "Европейская правда".
По словам министра, двое террористов были нейтрализованы.
"К сожалению, у нас во время нападения 3 погибших и 14 раненых. Пусть бог помилует наших мучеников", – написал министр и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Он осудил теракт и пообещал, что борьба Турции с "будет продолжаться решительно, пока не будет обезврежен последний террорист".
СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов.
Ранее в среду Ерликая сообщил, что несколько человек погибли и получили ранения, но не назвал конкретных цифр.
Объект, подвергшийся нападению, – это штаб-квартира компании в Кахраманказане, примерно в 28 км от Анкары.
Причина и виновники взрыва и последующей стрельбы остаются неизвестными.
Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмических технологий, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.
Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.
TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.