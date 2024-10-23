МВД Турции: В теракте в Анкаре 3 погибших, двух нападавших нейтрализовали

В результате нападения вооруженных террористов в среду в провинции Анкара на предприятии Turkish Aerospace Industries, которое производит в том числе военную технику, погибли три человека.

Об этом сообщил в соцсети Х (Twitter) глава МВД Турции Али Ерликая, пишет "Европейская правда".

По словам министра, двое террористов были нейтрализованы.

"К сожалению, у нас во время нападения 3 погибших и 14 раненых. Пусть бог помилует наших мучеников", – написал министр и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Он осудил теракт и пообещал, что борьба Турции с "будет продолжаться решительно, пока не будет обезврежен последний террорист".

СМИ ранее сообщили, что нападение совершили трое террористов.

Ранее в среду Ерликая сообщил, что несколько человек погибли и получили ранения, но не назвал конкретных цифр.

Объект, подвергшийся нападению, – это штаб-квартира компании в Кахраманказане, примерно в 28 км от Анкары.

Причина и виновники взрыва и последующей стрельбы остаются неизвестными.

Turkish Aerospace Industries – государственная компания по производству оружия и аэрокосмических технологий, базирующаяся вблизи столицы Турции Анкары.

Она производит как военные, так и гражданские самолеты и вертолеты, а также беспилотные системы для вооруженных сил Турции и других стран мира.

TAI была создана с целью уменьшения зависимости Турции от иностранного импорта аэрокосмических технологий военного назначения.