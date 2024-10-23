ЗМІ: Троє терористів скоїли напад на оборонне підприємство в Туреччині

Терористичну атаку в провінції Анкара на компанію Turkish Aerospace Industries, яка займає важливе місце в розвитку турецьких систем озброєння, скоїли троє терористів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Turk.

У турецьких ЗМІ були оприлюднені зображення терористів, які вчинили атаку. На кадрах видно, як троє терористів, у тому числі жінка, під'їхали до воріт підприємства на таксі, вийшли з автомобіля з довгоствольною зброєю та вчинили напад.

Через деякий час на кадрах було видно потужний вибух біля таксі. Було видно, що після вибуху в околицях виникла паніка.

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Об'єкт, що зазнав нападу, – це штаб-квартира компанії в Кахраманказані, приблизно за 28 км від Анкари. Наразі не зрозуміло, де саме і що саме було атаковано.

Кілька людей загинули та отримали поранення внаслідок теракту, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая. Він не назвав конкретних цифр жертв, але пообіцяв тримати громадськість в курсі подій.

Turkish Aerospace Industries – державна компанія з виробництва зброї та аерокосмічних технологій, що базується поблизу столиці Туреччини Анкари.

Вона виробляє як військові, так і цивільні літаки та гелікоптери, а також безпілотні системи для збройних сил Туреччини та інших країн світу.

TAI була створена з метою зменшення залежності Туреччини від іноземного імпорту аерокосмічних технологій військового призначення.