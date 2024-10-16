Престижний виш Лісабона розкритикували за курс про расизм, де були лише білі викладачі

Аспірантська навчальна програма з расизму та ксенофобії Нового Лісабонського університету (NOVA), одного з найпрестижніших вишів Португалії, зазнала критики через те, що її викладачами були тільки білі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Програма з расизму та ксенофобії була запущена на базі юридичного факультету університету NOVA. Її підтримала урядова Обсерваторія з питань расизму та ксенофобії.

Португальські правозахисні організації розкритикували програму за те, що всі її викладачі були білими, а також за зміст, зокрема заняття під назвою "Чи існує расизм насправді?"

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Португальська антирасистська платформа Kilombo заявила, що для білої людини поставити під питання відсутність чорношкірих серед викладачів складі аспірантури з расизму – "абсолютно незрозуміло".

А засновниця португальської онлайн-мережі для темношкірих працівників Afrolink Паула Кардозо назвала програму "абсурдом".

Після такої реакції NOVA видалив рекламу програми зі свого сайту. Декан юридичного факультету Маргарида Ліма Рего повідомила агентству Reuters, що там намагались дотримуватись різноманітності в доборі викладачів, але деякі з них не змогли взяти участь у програмі.

"Це була внутрішня помилка, і юридичний факультет NOVA вже вживає заходів, щоб гарантувати, що це не повториться", – додала вона, уточнивши, що програма наразі призупинена.

В останні роки Португалія намагається переосмислити своє колоніальне минуле, зокрема причетність до масштабної работоргівлі, яка висвітлюється порівняно мало. Станом на 2020 рік скарги на расову дискримінацію в Португалії збільшилися на 50%.

Раніше цього року, нагадаємо, президент Португалії припустив, що країна має запропонувати відшкодування колишнім колоніям за політику Лісабону у колоніальну добу, але в уряді цю ідею відхилили.