В муниципалитете Амадора, что в пригороде столицы Португалии, с вечера понедельника, 21 октября, продолжаются беспорядки после того, как полиция застрелила 43-летнего темнокожего мужчину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Беспорядки начались в Амадоре после того, как утром в понедельник полиция застрелила 43-летнего мужчину.

Правоохранители заявили, что тот, увидев полицейское авто, убежал и разбил машину. Когда они приблизились, мужчина попытался напасть на них с ножом, после чего получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

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По сообщениям португальских СМИ, в ночь на вторник на улицы Амадоры вышли около 30 человек, количество протестующих на следующий день неизвестно. Люди поджигали автобусы, мусор и бросали камни.

По данным местных властей, трех правонарушителей задержали, а двое полицейских и двое гражданских получили ранения, сообщили власти.

Некоторые жители Амадоры обвинили полицию в применении чрезмерной силы, а правозащитная группа SOS Racismo заявила, что убитый 43-летний мужчина был не первой темнокожей жертвой правоохранителей.

В португальской полиции пообещали расследовать, была ли применена чрезмерная сила против погибшего, а министр внутренних дел страны Маргарита Бласко пообещала сделать все, чтобы привлечь участников беспорядков к ответственности.

В последние годы Португалия пытается переосмыслить свое колониальное прошлое, в частности причастность к масштабной работорговле и расизм, который она породила. По состоянию на 2020 год жалобы на расовую дискриминацию в Португалии увеличились на 50%.

В прошлом году португальскому активисту Мамаду Ба, который борется против расизма, присудили штраф в размере 2400 евро за якобы клевету на португальского неонациста Марио Мачадо.