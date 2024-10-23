ЦВК Грузії вважає, що скандальна агітація партії влади про війну не порушує закон

Центральна виборча комісія Грузії вважає, що зміст передвиборчої реклами партії "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованих Росією українських міст не порушує законодавство, яке забороняє пропаганду війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

Таким чином грузинська ЦВК відхилила скарги телеканалів Formula, Mtavari і TV Pirveli, які відмовились транслювати агітацію "Грузинської мрії", заявивши, що ця реклама є аморальною і неетичною за своїм змістом, а партія влади сіє страх серед виборців, намагаючись заручитися їхньою підтримкою.

Голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі у листі телеканалам зазначає, що телекомпанії "не мали фактичних і правових підстав" для відмови в розміщенні передвиборчої політичної реклами "Грузинської мрії".

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"Конкретна політична реклама не є пропагандою війни та насильства, вона містить відмову від війни і не суперечить законодавству, що регулює конкретні відносини, не порушує загальних вимог і принципів, встановлених Конституцією Грузії", – йдеться у його листі.

Рішення суду було засноване на зверненні Комісії з комунікацій, яка також не знайшла порушень у рекламному ролику.

Минулого місяця "Грузинська мрія" у межах передвиборчої агітації виготовила банери та відеоролики, де поруч розміщені фото завданих Росією руйнувань в Україні та, на контрасті, – "нормальне життя" у Грузії.

Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні".

Міністерство закордонних справ України засудило та назвало неприпустимим використання партією влади Грузії в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

На грузинську владу це не подіяло.