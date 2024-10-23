ЦИК Грузии считает, что скандальная агитация партии власти о войне не нарушает закон

Центральная избирательная комиссия Грузии считает, что содержание предвыборной рекламы партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных Россией украинских городов не нарушает законодательство, запрещающее пропаганду войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Таким образом грузинская ЦИК отклонила жалобы телеканалов Formula, Mtavari и TV Pirveli, которые отказались транслировать агитацию "Грузинской мечты", заявив, что эта реклама является аморальной и неэтичной по своему содержанию, а партия власти сеет страх среди избирателей, пытаясь заручиться их поддержкой.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили в письме телеканалам отмечает, что телекомпании "не имели фактических и правовых оснований" для отказа в размещении предвыборной политической рекламы "Грузинской мечты".

Реклама:

"Конкретная политическая реклама не является пропагандой войны и насилия, она содержит отказ от войны и не противоречит законодательству, регулирующему конкретные отношения, не нарушает общих требований и принципов, установленных Конституцией Грузии", – говорится в его письме.

Решение суда было основано на обращении Комиссии по коммуникациям, которая также не нашла нарушений в рекламном ролике.

В прошлом месяце "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации изготовила баннеры и видеоролики, где рядом размещены фото нанесенных Россией разрушений в Украине и, на контрасте, – "нормальная жизнь" в Грузии.

Подписи на баннерах призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне".

Министерство иностранных дел Украины осудило и назвало недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

На грузинскую власть это не подействовало.