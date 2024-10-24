Суперник Санду вважає, що молдовани мають знати російську

Кандидат у президенти Молдови від проросійської соціалістичної партії Александр Стояногло вважає, що молдовани повинні знати не тільки румунську мову, але й російську, щоб "зберегти толерантність і мир".

Заяву Стояногло наводить Newsmaker, пише "Європейська правда".

На думку Стояногло, не можна "будувати країну тільки однією мовою", громадяни Молдови мають знати і румунську, і російську мови.

"Усі діти, які закінчують школу, незалежно від мови навчання, мають знати молдовську (чинна влада заперечує існування цієї мови), румунську мову на рівні, який давав би їм змогу вільно інтегруватися в молдовське суспільство, щоб ми не ділили людей. Одночасно я вважаю, що громадяни країни повинні знати і російську мову", – сказав Стояноло в ефірі телеканалу Exclusiv TV.

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Він назвав двомовність у Молдові "однією з рідкісних наших переваг".

"Ми не можемо будувати країну тільки однією мовою, тому що за всіма стандартами європейськими, стандартами, пов'язаними з правами людини, ми не можемо позбавити людей можливості говорити їхньою рідною мовою, розвивати цю мову, навчатися цією мовою.

Якщо ми хочемо зберегти в країні міжетнічну толерантність, взаємну повагу, громадянський мир, ми повинні вміти спілкуватися і державною мовою, і мовою спілкування. Це дасть можливість зняти цю штучну напругу", – вважає Стояногло.

У першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Команди Санду і Стояногло домовилися провести дебати в неділю, 27 жовтня.

Детальніше читайте: Молдова проти Європи. Як "перемога" Санду на виборах перетворилася на катастрофу.