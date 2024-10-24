Соперник Санду считает, что молдаване должны знать русский язык

Кандидат в президенты Молдовы от пророссийской социалистической партии Александр Стояногло считает, что молдаване должны знать не только румынский язык, но и русский, чтобы "сохранить толерантность и мир".

Заявление Стояногло приводит Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По мнению Стояногло, нельзя "строить страну только на одном языке", граждане Молдовы должны знать и румынский, и русский языки.

"Все дети, которые заканчивают школу, независимо от языка обучения, должны знать молдавский (действующая власть отрицает существование этого языка), румынский язык на уровне, который позволял бы им свободно интегрироваться в молдавское общество, чтобы мы не делили людей. Одновременно я считаю, что граждане страны должны знать и русский язык", – сказал Стояноло в эфире телеканала Exclusiv TV.

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Он назвал двуязычие в Молдове "одним из редких наших преимуществ".

"Мы не можем строить страну только на одном языке, потому что по всем стандартам европейским, стандартам, связанным с правами человека, мы не можем лишить людей возможности говорить на их родном языке, развивать этот язык, учиться на этом языке.

Если мы хотим сохранить в стране межэтническую толерантность, взаимное уважение, гражданский мир, мы должны уметь общаться и на государственном языке, и на языке общения. Это даст возможность снять это искусственное напряжение", – считает Стояногло.

В первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

Команды Санду и Стояногло договорились провести дебаты в воскресенье, 27 октября.

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