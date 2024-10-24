Полиция Молдовы: Беглый олигарх Шор в октябре перевел $24 млн на подкуп избирателей

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану рассказал, что в октябре накануне выборов и референдума в Молдову перевели более 24 млн долларов, за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Об этом сообщает Moldpress, информирует "Европейская правда".

По его словам, средства переводились из России через приложение "Промсвязьбанка".

Как отметил Чернеуцану, схема подкупа избирателей с использованием "Промсвязьбанка" начала действовать в конце весны, но осенью накануне выборов и референдума количество переводов увеличилось.

Реклама:

Приложение "Промсвязьбанка" людям помогали устанавливать боты в Telegram. Только в октябре полиция задокументировала и пресекла деятельность 97 таких ботов.

Однако, по данным полиции, в системе успели зарегистрировать 138 тысяч номеров из Молдовы.

По словам Чернеуцану, если в сентябре сумма переводов составляла 15 млн долларов, то сейчас она достигает 39 млн долларов.

Глава полиции отметил, что только в октябре на подкуп избирателей из России в Молдову перевели более 24 млн долларов, причем большая часть денег поступила в период с 14 по 17 октября.

"Избирательные коррупционные действия были совершены членами преступной организации "Шор", – заявил Чернеуцану.

В общем зафиксировали более 1,4 миллиона транзакций. Было контактное лицо, через которое осуществлялись переводы для других участников.

Целью таких действий был массовый подкуп избирателей, отметил руководитель полиции.

Некоторые платежи, по его словам, также осуществлялись наличными. 23 октября полиция провела рейд в одном из районов на севере страны и обнаружили лицо, которое "действовало как координатор для всего региона, с готовыми конвертами с деньгами.

Она уже успела раздать средства 36 лицам, и еще 300 человек должны были получить деньги. Лицо сейчас сотрудничает с полицией.

Сейчас правоохранительные органы задокументировали более 520 человек, причастных к схеме подкупа избирателей. Им грозит до трех лет тюрьмы или крупный штраф.

"Участвуя в избирательной коррупции, граждане непосредственно втягиваются в незаконную схему, которую осуществляет преступная организация Илана Шора", – подчеркнул руководитель полиции.

В первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

Вместе с первым туром президентских выборов в Молдове проходил конституционный референдум по вступлению в ЕС.

Согласно обнародованным результатам, сторонники ЕС выиграли референдум в Молдове с отрывом в 13 596 голосов. Этот результат обеспечила диаспора, зато жители Молдовы преимущественно выступили против сближения страны с ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду после обнародования первых результатов голосования заявила о фальсификации более 300 тысяч голосов и подкупе около 150 тысяч избирателей.

Подробнее читайте: Молдова против Европы. Как "победа" Санду на выборах превратилась в катастрофу.