Із Польщі виганяють вісьмох росіян після закриття консульства в Познані

У зв’язку з рішенням Польщі про закриття російського генерального консульства в Познані країну мають залишити вісім громадян Росії.

Про це заявив речник польського Міністерства закордонних справ Павел Вронський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Вронського, Польщу покинуть троє дипломатичних працівників консульства у Познані і п'ятеро адміністративно-технічних працівників. Ще двоє росіян мали отримати акредитацію, але це рішення скасували.

Речник МЗС Польщі додав, що не знає, коли саме відбудеться закриття консульства, але очікує, що це може статися на початку листопада.

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Консульство в Познані (з 1971 року – генконсульство) було відкрите в 1946 році за угодою між радянським посольством і МЗС тодішньої Польської Народної Республіки. Російські генконсульства також розташовані у Гданську та Кракові.

Нагадаємо, глава польського МЗС Радослав Сікорський напередодні оголосив про рішення закрити російське консульство в місті Познань.

Коментуючи це рішення, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.

Але Сікорський каже, що в Москви немає підстав для рішень у відповідь.