Из Польши выгоняют восемь россиян после закрытия консульства в Познани

В связи с решением Польши о закрытии российского генерального консульства в Познани страну должны покинуть восемь граждан России.

Об этом заявил представитель польского Министерства иностранных дел Павел Вронский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Вронского, Польшу покинут трое дипломатических работников консульства в Познани и пятеро административно-технических работников. Еще двое россиян должны были получить аккредитацию, но это решение отменили.

Представитель МИД Польши добавил, что не знает, когда именно состоится закрытие консульства, но ожидает, что это может произойти в начале ноября.

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Консульство в Познани (с 1971 года – генконсульство) было открыто в 1946 году по соглашению между советским посольством и МИД тогдашней Польской Народной Республики. Российские генконсульства также расположены в Гданьске и Кракове.

Напомним, глава польского МИД Радослав Сикорский накануне объявил о решении закрыть российское консульство в городе Познань.

Комментируя это решение, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.

Но Сикорский говорит, что у Москвы нет оснований для ответных решений.