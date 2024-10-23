Сікорський про закриття консульства РФ: У Москви немає підстав для кроків у відповідь

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у Росії немає підстав для кроків у відповідь на рішення польської влади щодо закриття російського консульства у Познані.

Заяву очільника МЗС Польщі наводить PAP, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський пояснив, що ухвалив рішення про закриття російського консульства після консультацій з урядом.

"Рішення було моїм, але воно було погоджено і з комітетом Ради міністрів з безпеки, і обговорювалося на самій Раді міністрів. На практиці це означає, що генерального консульства Російської Федерації в Познані не буде, і дипломати повинні виїхати", – сказав він.

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На запитання, чи може Польща зіткнутися із заходами у відповідь з боку Росії, міністр відповів: "Так, напевно, так".

Водночас він додав, що підстав для заходів у відповідь у російської сторони немає.

"Тому що ми не ведемо диверсійної діяльності в Росії, але знаючи іншу сторону – напевно, так", – зазначив Сікорський.

Сікорський напередодні оголосив про рішення закрити російське консульство в місті Познань.

Коментуючи це рішення, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.