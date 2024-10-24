Блинкен: США не хотят затяжной операции Израиля в Ливане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не хотят, чтобы операция Израиля в Ливане стала затяжной.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского госсекретаря приводит Reuters.

Израиль начал наступление на Ливан с объявленной целью обеспечить возвращение домой десятков тысяч израильтян, которые были вынуждены покинуть свои дома в регионах вблизи границы с Ливаном из-за ракетных обстрелов со стороны "Хезболлы".

В течение последнего месяца Израиль наносил удары по южному Ливану, южным пригородам Бейрута и долине Бекаа, а также направил сухопутные войска в районы, прилегающие к границе.

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"По мере того, как Израиль проводит операции по устранению угрозы Израилю и его народу на границе с Ливаном, мы четко даем понять, что это не может и не должно привести к затяжной кампании", – сказал Блинкен.

По его словам, Израиль должен принять необходимые меры, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и не подвергать опасности миротворцев ООН или ливанские вооруженные силы.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "интенсивно работают" над дипломатическим урегулированием, которое позволит гражданскому населению по обе стороны границы вернуться в свои дома.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Ливан предупредила, что страна на грани коллапса из-за боевых действий.

В Белом доме не надеются на скорое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.