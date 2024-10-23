Глава МЗС Німеччини: Ліван близький до колапсу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що Ліван близький до колапсу, після того як прибула з візитом до цієї країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Візит німецької міністерки до близькосхідної країни не анонсувався з міркувань безпеки.

За словами Бербок, гуманітарна ситуація в Лівані стає дедалі більш "відчайдушною".

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"Сотні тисяч людей тікають з останніми речами, дітей розлучають з батьками, лікарні працюють на межі своїх можливостей. Ліван знаходиться на межі колапсу", – сказала очільниця німецького МЗС.

Бербок зазначила, що терористичне угруповання "Хезболла", яке фактично контролює Ліван, "ховається за спинами цивільного населення і продовжує обстрілювати Ізраїль ракетами".

Вона також попередила, що Ізраїль повинен діяти у "вузьких рамках права на самооборону і міжнародного гуманітарного права".

Міністерка також заявила, що "будь-який навмисний напад на миротворців ООН порушує міжнародне гуманітарне право".

"Усі сторони конфлікту також зобов'язані захищати миротворців ООН. Солдати миротворчих сил мають нашу повну підтримку. Вони необхідні для політичного вирішення конфлікту", – додала Бербок.

За даними ЗМІ, США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем, а для цього спецпредставник США прибуде до Бейруту.

Водночас у Білому домі заявили, що не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.